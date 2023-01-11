Bilecik’te bulunan okullarda ’Atıktan Matematiğe, Oyun ve Eğlenceye’ isimli geri dönüşüm projesiyle öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Bilecik’te bulunan okullarda ’Atıktan Matematiğe, Oyun ve Eğlenceye’ isimli geri dönüşüm projesiyle öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının ’Sıfır Atık Seferberliği’ ile ’Matematik Seferberliği’ni birleştiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu’nda "Atıktan Matematiğe, Oyun ve Eğlenceye" isimli geri dönüşüm projesiyle elde edilen matematik materyalleri ve doğadan toplanılan kozalak, taş, kuru dallar kullanılarak hazırlanan 22 adet matematik materyali ve oyunlarıyla bir şenlik düzenlendi. Şenlik öğrenilen şarkıların okunması, matematik oyunlarının oynanmasıyla çocukların eğlenerek, oynayarak öğrenmelerini sağladı.

Yapılan şenlik hakkında bilgi veren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Okul yönetimi şenlik çerçevesinde anlama algılama, gruplama, kodlama, nesne - rakam ilişkisi, parça-bütün ilişkisi, ağırlıkları, sayıları, boyutlarına göre sıralama, rakamlar, geometrik şekiller konularında yapılan uygulamaların okulun çok amaçlı salonunda çocukların kullanımında olacağını bu sayede ileriki yaşlarda çocuklarda oluşabilecek matematiğe karşı olumsuz tutumları engelleyip, matematiğin eğlenceli yüzünü göstermeyi amaçladık. İlimizde son dönemlerde sıradışı çalışmalara imza atılıyoruz. Bunlar tümüyle öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve arkadaşlarımıza destek veren velilerimizin eseri. Her biri geleceğimize katkı sağlıyorlar. Bu konuda Bilecik olarak çok güçlü bir sinerjimiz oluştu” dedi.