Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yıllardır sıkı bir şekilde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları, 2022 yılında da titizlikle uygulanmaya devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yıllardır sıkı bir şekilde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları, 2022 yılında da titizlikle uygulanmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından; her yıl giderek artan miktarlarda geri dönüştürülebilir atığın doğaya karışarak çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesini ve atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayan çalışmaların yanı sıra, Sıfır Atık programının yaygınlaştırılması ve toplumda konuyla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetleri de sürdürülüyor. Geri dönüştürülebilir atıkların günden güne daha fazla miktarlarda kaynağında (evlerde, işyerlerinde vs.) ayrıştırılması ile Süleymanpaşa’da Sıfır Atık hedefine daha da yaklaşılıyor.

7 ayda 3 bin 500 ton atık geri dönüştürüldü

İlgili müdürlükten alınan bilgilere göre, 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 4 bin tonun üzerinde atık geri dönüştürüldü. 7 aylık dönemde, 3 bin 394 ton ambalaj atığı, 44 ton tekstil atığı, 18 ton kullanım ömrünü tamamlamış hurda lastik, 4,6 ton bitkisel atık yağ, 3,75 ton elektronik atık, 1 ton zirai ilaç ambalajı, 1 ton atık pil ve yarım ton atık ilaç olmak üzere toplamda 3 bin 466,85 ton atık çöp olmaktan kurtarıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda çalışmaların tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.