Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner tarafından Ardahan’da yürütülen “Sıfır Atık” projesine destek amacıyla okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile duyarlı vatandaşların biriktirdiği binlerce kapak, Zehra Mine Öner’e teslim edildi. Plastik kapakları çevreye duyarlı Gülay ve Kutluhan Akçay çifti ile kızları Sahibe Su ve Hanife Nur Akçay’dan bizzat teslim alan Zehra Mine Öne, plastik kapakların toplanmasının hem çevre kirliliğinin önlenmesine, hem de engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınmasına vesile olduğunu belirtti. Sıfır Atık projesine verdikleri destek dolayısıyla Akçay ailesine ve duyarlılık gösteren, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner tarafından Ardahan’da yürütülen “Sıfır Atık” projesine destek amacıyla okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile duyarlı vatandaşların biriktirdiği binlerce kapak, Zehra Mine Öner’e teslim edildi. Plastik kapakları çevreye duyarlı Gülay ve Kutluhan Akçay çifti ile kızları Sahibe Su ve Hanife Nur Akçay’dan bizzat teslim alan Zehra Mine Öne, plastik kapakların toplanmasının hem çevre kirliliğinin önlenmesine, hem de engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınmasına vesile olduğunu belirtti. Sıfır Atık projesine verdikleri destek dolayısıyla Akçay ailesine ve duyarlılık gösteren, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Toplanan her renkten plastik kapaklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim ediliyor.