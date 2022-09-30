‘Sıfır Atık’ projesine destek veren 18 okula hediyelerini takdim eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Bin 650 kilogram atık pil toplayan 18 okulumuzu tebrik ediyorum” dedi.

‘Sıfır Atık’ projesine destek veren 18 okula hediyelerini takdim eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Bin 650 kilogram atık pil toplayan 18 okulumuzu tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde Erenler’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 Ekim 2021- 30 Nisan 2022 tarihleri arasında bin 650 kilogram atık pil toplandı. Atık Pil Toplama Kampanyasına destek veren 18 okula Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç çeşitli hediyeler takdim etti. Düzenlenen ödül törenine Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve okul idarecileri katıldı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi konusunda projenin öneminin farkındayız. Bu çerçevede Erenler’imizde projeye katılarak toplamda bin 650 kilogram atık pil toplayan 18 okul yöneticimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Kılıç, “Atıkların geri dönüştürülmesi konusunda belediyemiz olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projeye öncülüklerinden dolayı Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.