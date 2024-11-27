Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçesindeki resmi ve özel ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 01 Aralık 2024 ile 10 Mart 2025 tarihleri arasında ‘Sıfır Atık buluşları’ temalı Ödüllü ‘Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması’ düzenleyecek. Dereceye girecek olan okullara laptop, bisiklet ve tablet hediye edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında gelen Yeşilyurt Belediyesi, çevre bilincinin çocuklara erken yaşlarda aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık’ projelerine bir yenisini daha ekledi.

‘Sıfır Atık’ bilincinin yaygınlaşması ve kalıcı hale ulaşması amacıyla bugüne kadar dikkat çekici ve farkındalık oluşturan projelerin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla ‘Sıfır Atık buluşları’ temalı Ödüllü ‘Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması’ düzenliyor.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol neticesinde düzenlenecek olan yarışmaya katılacak olan ‘Sıfır Atık buluşları’, hazırlayacakları projelerle, çevre ve doğanın korunmasına yönelik gerçekleşen çalışmalara farklı bir bakış açısı kazandıracaklar.

İlköğretim çağındaki öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak gözlem, sorgulama, araştırma, üretkenlik, teknoloji ve tasarım için gerekli zihinsel süreçleri açığa çıkartmayı hedefleyen yarışmaya katılmak isteyen okullar, 01 Aralık 2024 ile 10 Mart 2025 tarihleri arasında hazırlayacakları üç projeyle Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor. Yeşilyurt İlçesindeki ilkokul ve ortaokullara yarışmayla ilgili bilgilendirici broşürler asılırken, geleceğin bilim adamı olmak için fırsat arayan genç buluşçuların yarışmaya ilgi göstermeleri bekleniyor.

Zihinlerindeki hayal gücünü farklı buluşlarla gözler önüne sermek isteyen genç buluşçuların kâğıt, kompozit (süt, meyve suyu şişesi ve vb.) , plastik, cam, metal ve diğer dönüştürülebilir atık malzemelerden hazırlayacakları projeler, geri dönüşümün toplum ve insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyacak.

Yarışmaya katılacak okullar tarafından sunulan projeler, 10 Nisan 2025 tarihinde Akademisyenler, Çevre Mühendisleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Yetkilileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek öğretmenlerden oluşacak Jüri Heyeti tarafından değerlendirmelere tabi tutulacak.

23 Nisan 2025 tarihinde Malatya Park AVM’de düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren okullara ödülleri takdim edilecek. Yarışmaya katılan Sıfır Atık buluşçularının, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları farklı buluşlar ise beş gün boyunca sergilenecek.