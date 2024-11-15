Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Mutfakta Başlar’ yarışması başladı. 30 Aralık’a kadar devam edecek yarışmada katılımcılar 50 adet ev eşyası kazanacak.

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 3. kez düzenlediği ‘Sıfır Atık Mutfakta Başlar’ yarışması 15 Kasım Cuma günü (bugün) itibarıyla başladı. Daha yeşil, daha temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla yapılan çalışmaları teşvik eden yarışma, 30 Aralık tarihine kadar devam edecek. Hane halkının katılacağı ödüllü yarışmanın başlangıcını Alanya Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu gerçekleştirdi ve tüm vatandaşları yarışmaya davet etti.

"Atıklar sizden ödüller bizden"

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, Alanya Belediyesi internet sitesi (https://www.alanya.bel.tr) üzerinden başvuru formunu doldurabilecek. Katılımcılar evlerinden çıkan geri dönüşüm sınıfına giren atıklarını biriktirerek teslim zamanında gelen görevliye teslim edecekler. Atık teslim zamanlarında yarışmacıların, veri kayıtları için kimlik göstermeleri yeterli olacak. Atık teslim fişleri seri numaralı olarak 2 suret halinde düzenlenecek. Fişler, hem atığı teslim eden yarışmacıda hem de atık toplayan görevli personelde kayıtlı halde tutulacak.

Geri dönüşüm olmayan atıklar kabul edilmeyecek

Yarışmaya katılım şatları ise şu şekilde belirlendi:

"Yarışmaya her haneden 1 kişi katılabilir. Alanya sınırlarında ikamet etmek gereklidir. Belediye temizlik personelinin ve geri dönüşüm firma personelleri ve aileleri yarışmaya katılamaz. Ambalaj harici atıklar (organik atıklar ve sıvı içeren atıklar vb.) teslim alınmayacaktır. Yarışma için belirlenen süre içerisinde aynı kişi birden fazla kez atık teslim edebilir. Atık teslim günleri her yarışmacıya bildirilecektir. Atıklar yarışmacı tarafından teslim edilirken, görevli personel tarafından tartılarak fiş karşılığında teslim alınacaktır. Teslim edilen atıkların bir hanede oluşmayacak şekilde çok fazla olması halinde katılımcı yarışmadan elenecektir."

Ödül olarak 50 ev eşyası belirlendi

Başvuruların başladığı yarışma, 30 Aralık günü sona erecek. 50 adet ev eşyasının ödül olarak dağıtılacağı yarışmanın ödül töreni ise 15 Ocak 2025 tarihinde Alanya Kültür Merkezi’nde yapılacak. Yarışmanın birincisine kurutmalı çamaşır makinesi, ikincisine robot süpürge, üçüncüsüne ise bulaşık makinesi hediye edilecek.