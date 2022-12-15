Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Sıfır Atık’ adlı kitabında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’de (BŞEÜ) yerini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Sıfır Atık’ adlı kitabında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’de (BŞEÜ) yerini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Hareketi’nin 5’inci yılına atfen 21 bölümden oluşan ‘Sıfır Atık’ kitabı yayımlandı. Türkiye’nin köklü üniversitelerinin değerli öğretim üyelerinin yazar olarak yer aldığı kitapta ‘Sıfır Atığın Döngüsel Ekonomi Arasındaki İlişki’ temalı bölümü BŞEÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şenay Balbay’dan talep edildi. Doç. Dr. Şenay Balbay’ın “AB Yeşil Mutabakatı’nda Sıfır Atık Projesi" ve ’Döngüsel Ekonomi Modeli Nerede?’ başlıklı yazısı ile BŞEÜ’de bu değerli çalışmada yer almış oldu.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde olmak üzere üç farklı dilde yayımlanacak olan bu kitabın, Mısır üzerinden en az 20 farklı ülkede dağıtımı gerçekleştirilecektir. Böylesine değerli bir çalışmada yer almak çok mutlu ve gurur verici. Değerli hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.