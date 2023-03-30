Konyaaltı Belediyesi, "Uluslararası Dünya Sıfır Atık Günü" bünyesinde Akdamlar Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ‘Uluslararası Dünya Sıfır Atık Günü’ çerçevesinde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Akdamlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen uygulamada ekipler, bölgedeki geri dönüştürülebilir atıkları ve çöpleri topladı. Dünya Sıfır Atık Günü’nde yapılan bu çalışmayı oldukça değerli bulduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana en çok önem verdiğimiz konuların başında çevre geliyor. İlçemizin dört bir yanına yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutuları ve kumbaraları vatandaşımızın da bu projeye önemli ölçüde destek olmasını sağlıyor" dedi.

Sıfır Atık farkındalığı

Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasının çevreye olduğu kadar ekonomiye de önemli ölçüde katkı sağladığının altını çizen Başkan Esen, "Atıkların geri dönüştürülmesiyle oluşan bütçeyi de yine vatandaşımıza hizmete dönüştürüyoruz. Çevremiz ve doğamız için projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Projenin devamlılığı olduğunu ve bu güne özel olmadığını belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli ise, "Atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sıfır Atık projesi ile ilgili farkındalık oluşturmak için bugün burada geri dönüştürülebilir ve evsel atıkları topladık" diye konuştu.

30 Mart günü, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada "Sıfır Atık Günü" olarak kabul edilmişti.