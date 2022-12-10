Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması hedefiyle “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde hizmet binasında uyguladığı dönüşümle her yıl yüzlerce ağacı kesilmek kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık bilincini kent geneline yayıyor.

Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması hedefiyle “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde hizmet binasında uyguladığı dönüşümle her yıl yüzlerce ağacı kesilmek kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık bilincini kent geneline yayıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştı. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen proje çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi de dönüşümde önemli bir mesafe kat etti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak hedefiyle Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında tüm katlara atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konulurken, tüm personele geri dönüşümün önemi ve sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi. Hizmet binası bünyesinde atılan adımlarla her yıl yüzlerce ağacı kesilmekten kurtaran Büyükşehir Belediyesi, bu konuda toplum genelinde bir bilinç oluşturulması için düğmeye bastı.

“‘Atık’ deyip, geçmiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaya hareketliliğinin yoğun olduğu park, bahçe ve meydanlara 223 adet geri dönüşüm kutusu ile 109 adet geri dönüşüm konteyneri yerleştiriliyor. Hayvanat Bahçesi’nden başlatılan uygulama çerçevesinde bütün vatandaşlara geri dönüşüm seferberliğine davet eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, “Atık deyip geçmemiz gerekiyor. Atmış olduğumuz bu adım gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki; teknolojik gelişmeler, hayat standartların artması ile atıklarımızı bir nebze de olsa fazlalaşmasına etken. Proje ile ekonomiye katkı sağladığımız gibi en büyük kazancı ise doğaya sağlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan geri dönüşüme katkı vermelerini bekliyoruz. Çünkü daha sağlıklı bir çevre toplumun bütün fertlerinin katılımıyla daha mümkün olacaktır” dedi.