Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 4 yıla yakın bir süredir başarıyla sürdürdüğü Sıfır Atık politikasını 2022 yılında yeni bir seviyeye taşıdı. Sıfır Atık hedefi çerçevesinde birbirinden farklı onlarca çalışma gerçekleştiren kurum, yeni projelerle geçtiğimiz yıla adeta damga vurdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 4 yıla yakın bir süredir başarıyla sürdürdüğü Sıfır Atık politikasını 2022 yılında yeni bir seviyeye taşıdı. Sıfır Atık hedefi çerçevesinde birbirinden farklı onlarca çalışma gerçekleştiren kurum, yeni projelerle geçtiğimiz yıla adeta damga vurdu.

4 yıldır geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması ve çevreyi kirletmesinin önüne geçilmesi adına tüm şehirde adeta seferberlik yürüten Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında bu başarılı uygulamaları sürdürürken, Sıfır Atık hedefine yaklaşmada önemli adımlar olan yeni projeleri de hayata geçirdi.

Tekstil kumbaraları sayesinde 93 ton tekstil atığı toplandı

Bu projelerden biri olan Tekstil Atıkları Kumbaraları, şehrin dört bir yanına konuşlandırılarak, her türlü kullanılmayan giyim eşyasının geri dönüştürülmesine olanak sağladı. 93 ton tekstil atığının çöpe gitmesini önleyen proje sayesinde, 2022 yılında Süleymanpaşa’nın tamamının 20 günlük su ihtiyacı kadar su da tasarruf edilmiş oldu.

Elektronik atık toplamada yeni rekor

Ayrıca elektronik atıkların doğaya karışarak içeriklerinde bulunan son derece zehirli metallerin havayı, toprağı ve yeraltı ile yerüstü sularını kirletmesinin önüne geçilmesi adına yürütülen çalışmalarla, geçtiğimiz yıl 3,75 ton elektronik atık toplandı. 2021 yılına oranla yüzde 70’lik artış elde eden Süleymanpaşa Belediyesi, elektronik atıkların geri dönüştürülmesine büyük katkıda bulundu.

8,5 ton atık bitkisel yağ bertaraf edildi

Sularımızı en çok kirleten atıklardan biri olan kullanılmış bitkisel yağlarla ilgili de bilinçlendirme ve atık yağ toplama çalışmalarını hızlandıran Süleymanpaşa Belediyesine bağlı ekipler, 2022 yılında bir önceki yıla göre iki kat daha fazla atık yağı bertaraf etti. Evlere kadar giderek atık bitkisel yağları toplayan Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, 8,5 ton atık yağın kanalizasyona ve dolayısıyla sularımıza karışmasını engelleyerek 2 Bıyıkali Göleti miktarında suyu kirlenmekten kurtardı.

Okullarda atma kazan kart projesi göz dolduruyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık projeleri arasında 2022 yılına damga vuran proje ise Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan Okullarda Atma Kazan Kart projesi oldu. Vatandaşların yararlandığı, geri dönüştürülebilir atıkları Atma Kazan Kart ile puana dönüştürerek kazandıran projeyi, ilçede faaliyet gösteren ilk ve orta dereceli okullara uyarlayan Süleymanpaşa Belediyesi, okullarda üretilen her türlü geri dönüştürülebilir atığın kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak Sıfır Atık hedefine bir adım daha yaklaştı. İlk etapta 39 okulda başlatılan projeye dâhil olan okullar, topladıkları kâğıt, metal, plastik ve cam atıklar ile piller karşılığında ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri puanlar kazanıyor. 2022 yılının son aylarında hayata geçirilen Okullarda Atma Kazan Kart projesi ile kısa sürede 3 tondan fazla geri dönüştürülebilir atığın çöpe gitmesi önlenmiş oldu. Okullardan toplanan kağıt atıkların geri dönüştürülmesi sayesinde 50 yetişkin ağacın kesilmesi de önlenmiş oldu.

Proje kapsamında ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde belediyenin öz kaynakları ile hurdalardan elde edilen parçalarla tasarlanan özel geri dönüşüm ekipmanları (kalp şeklinde plastik kapak kumbaraları, karton ambalaj kafesleri vb) projeye dahil olan okullara yerleştirildi.