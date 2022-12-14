Afyonkarahisar’da sıfır kilometre hafif ticari araç taşıyan treyler, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Kazada tırın taşıdığı araçlar adeta oyuncak araba gibi sağa sola devrilerek zarar gördü.

Afyonkarahisar’da sıfır kilometre hafif ticari araç taşıyan treyler, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Kazada tırın taşıdığı araçlar adeta oyuncak araba gibi sağa sola devrilerek zarar gördü.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu üzeri Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T., idaresindeki 06 DV 8413 plakalı treyler, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada treylerin dorsesindeki sıfır kilometre Ford marka hafif ticari araçlardan 4’ü çevreye düştü. Diğer 4’ü ise treylerin kasasına çarparak zarar gördü. Kazada dorsedeki araçların adeta oyuncak araba gibi çevreye dağılması ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kazanın ardından bölgede kurtarma çalışması başlatılırken, maddi zararın ise milyonlarca TL olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.