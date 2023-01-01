DÜZCE (İHA) – Otomobil bayilerinde sıfır araç sorunu yaşanmaya başlayınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi.

DÜZCE (İHA) – Otomobil bayilerinde sıfır araç sorunu yaşanmaya başlayınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi.

Bayilerde sıfır araç bulunamamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Otomobil alacak vatandaşlar, bayilerde istedikleri otomobili bulanmayınca ikinci el piyasasına yöneliyor. Oto galerici Murat Açıkgöz, "Arabaların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Bu yüzden satışlarımız çok iyi. İnsanların şu anda bir beklentisi yok. Fiyatların düşeceği ile alakalı bir beklenti olmadığı için etki ediyor. Bayilerde de araba yok, geçen seneki gibi ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla" dedi.

"2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor"

Vatandaşların ikinci ele rağbet gösterdiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanlar ’Bugün arabayı almazsam yarın daha pahalı olacak’ diye düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmeden almayı düşünüyorlar. En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.