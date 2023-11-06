’Bitkilerin Profesörü’ olarak tanınan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un kaleme aldığı ‘Şifayı Tabiatta Bulmak’ kitap, İzmir Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu. Altı bölümden oluşan kitap, fuarı gezen kitapseverlerden, özellikle de kadın okuyuculardan büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İzmir Kitap Fuarı’nda Ülkü Ocakları standında okuyucuları ile biraraya geldi. Karabulut, bitkilerde şifa arayanların elinden düşürmeyeceği türde bir eser olan ‘Şifayı tabiatta bulmak’ adlı kitabı okuyucuları için imzaladı.

Sağlık İksirleri, Doğada Hayat Var, Yaşamın Biyokimyasal Sırları, Antioksidanlar ve Stres adlı kitaplarından sonra Şifayı Tabiatta Bulmak isimli kitabı ile okuyucunun karşısına çıkan Prof. Dr. Karabulut’un bulunduğu standı, 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da ziyaret etti.

Kitapla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “İnsanlara dokunmak çok önemli. Bu benim beşinci kitabım. İngilizce yazdığım yazılar da var. Uluslararası kitaplarım da mevcut. 300 civarında da bilimsel makalem mevcut. Bu bilimsel makalelerin bazılarında daha çok Malatya’nın kayısı çekirdeğinin kanserle ilgili faydalarına yönelik ve Elazığ yöresinin pekmezinin faydalarına yönelik çalıştık. Bunları halk okuyabilsin ve faydaya dönüşsün istedik. Halk hangi bitki neyle birlikte yetişir, birbirini nasıl destekler konusunda tam bilgili olamayabiliyor. Biz bunlardan bahsettik. Tüm okurlarıma iyi okumalar diliyorum” dedi.

Nergis çiçeğinin alzheimer hastalığına iyi geldiğini aktaran Karabulut, "Bizlere nasıl yapıldığını soran okuyucularımız oldu. Burada imza atarken bir taraftan da okuyucularımızın sorduğu sorulara yanıt veriyoruz. Çiftçinin ürettiği ürünün değerli olduğunu bilmemiz lazım. Örneğin köylerde domatese çok işlenmeden ulaşabilmek, üzümden yapılan pekmeze kimsayalla karıştırılmadan ulaşabilme ve bunların üretim aşamasından son aşamaya kadar ne kadar sağlıklı olduğu oldukça önemli. Hem bir kadın oluşumuz hem de bir anne oluşumuz ve akademik anlamda yer alışımız bu konuda önemli. Ben stres üzerine de çalışmalar yaptım. Reishi mantarı ve geven otu stresi oldukça azaltıyor. Bu konularda insanları bilgilendirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Milli yerli üretimi desteklemek, katkı sağlamak bu anlamda oldukça önemli”

Özellikle ağrım var diyen kişilerin faydalanacağı bir kitap çıkardığını söyleyen Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir kişi bana Trabzon hurmasını sordu. Ağrılara iyi geldiğini söyledi. Her bölgenin kendine özgü faydalı olan bitkisi var. İzmir bölgesinin şevketibostanın taş düşürmede etkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Bunlardan geçmişte ilaç da elde edilmiş. Çeşmenin de sakızı mübadele yıllarında buradan kesilerek götürülmüş ama şimdiki süreçte de yeniden Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışmalara başlandı. Bizler de dağ, taş, bayır, köy diyerek yola çıkıyoruz. Köylerdeki otların özelliklerine göre bilimsel çalışmalara da başladık. Teknokent bünyesinde de İzmir’de bir çalışma başlattık. Bilimsel anlamda yaptığımız çalışmaları da diğer taraftan ürüne dönüştürmek, milli yerli üretimi desteklemek, katkı sağlamak bu anlamda oldukça önemli.”

İmza gününe, STK temsilcileri, gençler, kadınlar ve kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.