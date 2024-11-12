Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, sağlık turizmi yetki belgesini alarak, bu belge ile hem yurt içi hem de yurt dışından gelen hastalara hizmet sunmayı planladıklarını ifade etti.

CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, sağlık turizmi alanında öncü olma yolunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Avrupa pazarına odaklandıklarını açıklayan Canarslanlar, bu bölgelerden gelen hastaların, Türkiye’nin gelişmiş sağlık sistemi aracılığıyla tedavi edilmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Sağlık turizmi projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Canarslanlar, bu süreçte termal suların tedavi edici özelliklerinden faydalanılacağını açıkladı.

Canarslanlar, termal sulara olan ilginin artık sadece ileri yaş gruplarıyla sınırlı olmadığını, gençlerin de bu tür tedavi süreçlerine ilgi gösterdiğini belirterek, “Türkiye’nin ekonomik avantajları ve kaliteli sağlık hizmetleri, gençleri termal turizm seçeneklerine yönlendiriyor. Termal turizmin geleneksel yaş ortalaması 60’ın üstünde olsa da artık her yaştan insan bu tür sağlık hizmetlerine ilgi duyuyor” dedi.

“7’den 77’ye sağlık turizmine ilgi gösteriyor

Termal suların tedavi edici unsurlarının farkındalığının arttığını ve bu durumun global anlamda da bir trend haline geldiğini ifade eden Canarslanlar, “Gençlerin hem Türkiye’de hem de dünya genelinde termal turizme olan ilgisinin artması, bu sektördeki büyümenin devam edeceğine işaret ediyor. Sağlık turizmi noktasında özellikle ilerleyen yaş gruplarındaki gençler, tedavi süreçlerinde biraz daha potansiyel ve ekonomik anlamda iyi olması nedeniyle Türkiye’yi tercih ediyorlar. Termal turizmin yaş ortalaması 60 yaş üzeri ama artık 7’den 77’ye termal otellere, termal suyun tedavi edici unsurlarına ilgi ve alaka gösteriyorlar. Gençler hem Türkiye hem de dünya üzerinde son zamanlarda termale olan ilgisini biraz daha arttırmış durumda” diye konuştu.