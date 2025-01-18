Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu hafta 2’ncisi düzenlenen ’Şifalı Pilav’ ikramı yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

Ertuğrul Gazi Külliyesinde, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile beraberindekiler vatandaşlara ’Şifalı Pilav’ ikramında bulundular. Kaymakam Tuncer, pilav dağıtımı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu tür etkinlikler, hem Ertuğrul Gazi’nin manevi mirasını yaşatmak hem de halkımızla bir arada olmanın güzelliğini paylaşmak adına çok değerli. Her hafta düzenleyeceğimiz bu etkinlikle, ilçemizdeki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ertuğrul Gazi Külliyesinin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen pilav ikramı Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.