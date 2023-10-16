Tokat’ın Yeşilyurt ilçesi Gündoğan köyünde bulunan, cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılan yağlı taş ve su için şehir dışından köye ziyaretçiler geliyor.

Tokat’a yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündoğan köyünde şifalı olduğu iddia edilen su, ziyaretçilerini ağırlıyor. Yer altından çıkan su, ılık olması ve ciltte yumuşak his bırakmasıyla dikkat çekiyor. Şifalı olduğuna inanılan su kaynağına yakın noktada bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki dikili taşın üzerinden çıkan yağın da cilde iyi geldiği iddia ediliyor. Taşın oraya nasıl geldiği gizemini korurken, ziyaretçiler taş ve suya yoğun ilgi gösteriyor. Taş ve suyun şifalı olduğuna dair bugüne kadar yapılmış herhangi bir bilimsel çalışma bulunmuyor.

"Biz bu suyu akrabalarımızdan duyduk, Bursa’dan geldik"

Taş ve suyun cilde faydalı olduğunu söyleyen Nisa Bulut, "Biz bu suyu akrabalarımızdan duyduk, Bursa’dan geldik. Yüzde bulunan sivilcelere, lekelere ve yaralara iyi geldiği söyleniyor. Biz de kardeşimin kaşıntısı için geldik, ilaç kullanmasına rağmen geçmedi, burada şansımızı denemek istedik. Gelmişken biz de bu sudan faydalanalım dedik. Bu su içiliyor, tadı gayet güzel sıcaklığı da gayet güzel ılık olması içimini kolaylaştırıyor. Arka tarafta bir dikili taş bulunuyor, o taşın üzerinde bulunan yağın cilde iyi geldiği söyleniyor. Burada ikisini de yaptık, buradan su alıp gideceğiz. İnsanların buraya gelmesini tavsiye ederim, az önce bu suyla yıkandım. Faydalı olduğunu yıkanırken hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.