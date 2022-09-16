Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar İhsaniye Mahallesi’nde, sağlığa birçok faydası ile bilinen ’şevketi bostan otu’ tohumları, toprakla buluştu.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar İhsaniye Mahallesi’nde, sağlığa birçok faydası ile bilinen ’şevketi bostan otu’ tohumları, toprakla buluştu.

Kooperatifçiliğe destek veren, meslek kursları ile kadınları ekonomiye ve üretime katan Akdeniz Belediyesi, tarımsal üretime de katkı sağlamaya devam ediyor. Akdam Mahallesi’nde 3 ay önce toprakla buluşturulan stevia (şeker otu) bitkisi ile Moringa çayı bitkisinin verimli geçen ilk hasadının ardından bu kez Bağcılar İhsaniye Mahallesi’nde, bölgede yaşayan üreticilere ait toplam 2 dekarlık alana şevketi bostan tohumları ekildi.

’Şevketi bostanla şifanız bol olsun’ projesi

Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim Kooperatifi işbirliğinde gerçekleşen ’Şevketi bostanla şifanız bol olsun’ projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kooperatif üyesi kadınlarla birlikte şevketi bostan tohumlarını toprakla buluşturdu.

“Türkiye’nin dikkatini Akdeniz’e çekiyoruz”

Tohumların toprakla buluşması öncesi bir değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye’nin tek Giritli Köyü olan Melemez’de, 2 dekarlık alanda ekim yapılacağını belirtti. Akdenizli kadınlar tarafından, bu bitkinin üretiminin Mersin’de ilk kez yapılacağının da altını çizen Başkan Gültak; “Toplam 17 bin 650 TL olan bütçenin yüzde 74’ü Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 26’sı belediyemizin katkısıyla gerçekleşiyor. Proje, kooperatif üyesi 2 kadın üretici tarafından 2 dekarlık bir alanda uygulanacak, toplamda ise 22 kadın elde edilecek üretim ve kazançtan faydalanacak. Akdeniz ilçemizdeki tarım alanlarını değerlendiriyor, kadınları üretime katarak katkı sağlıyoruz. Diğer yandan ekonomik değeri yüksek olan bu tür bitkileri üreterek Türkiye’nin dikkatini Akdeniz’e çekiyoruz” dedi.

“Mutfakta lezzetli bir gıda, böbrek hastalarına şifa”

“Şevketi bostan, mutfakta lezzetli bir gıda, böbrek hastalarına şifa, tıbbi araştırmalarda ilaç olarak kullanılıyor” diyen Gültak, tohum tedariki, damla sulama sistemi, gübre alımı ve toprak hazırlığının yapılması için akaryakıt ihtiyacının belediye tarafından karşılandığını belirtti. Üretim öncesi verilen eğitim çalışmalarına da katkı sunduklarını ifade eden Başkan Gültak şöyle konuştu; “Bugün burada şevketi bostan tohumlarımızı ekeceğiz. İnşallah kısa bir süre sonra da tıpkı moringa ve stevia bitkilerinde olduğu gibi hasadını yapacağız. Hem kadınların istihdamı sağlanacak, ayrıca bu yeni ürünü tüm Türkiye’ye onlar aracılığıyla satmış olacağız. Göreve geldiğim günden beri kadın kooperatiflerine, kadın işletmeleri ve kadınların yaptığı işlere önem veriyorum. Bakanlıklarımızdan da hibe alarak kadınları ve kooperatiflerimizi güçlendiriyoruz. Kadınlar bu işin içinde olduktan sonra bu projemiz daha da bereketlenecek.

Kadınlara ekonomik değeri yüksek bir ürün daha kazandıracağız. ‘Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum’ diyoruz. Kadınlar ve gençlerimiz, projelerimizle artık çığır açıyor. Akdeniz’in ekonomisi ve gelişmişlik katsayısının da artmasını sağlıyoruz. Başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere, il ve ilçe müdürlerimize, bürokratlarımıza, Akdeniz Renkli Eller Kooperatifi ve kadınlara teşekkür ediyorum. Arazilerimizin tarıma kazandırılmasının yanı sıra, Akdenizli kadınların üretime katılarak gelirlerinin arttırılması amaçlı projelere desteğimiz artarak devam edecek.”