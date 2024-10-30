Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı termal oteli Oruçoğlu Termal Otel’de sezonun açılmasıyla birlikte rezervasyonlarda yoğunluk yaşanmaya başlanırken, otel müşterilerinin ise önceki dönemlere göre her yaş grubundan olması ise bu yıl bir başka dikkat çekici nokta oldu.

Termal suları ile Afyonkarahisar’da sezon açılış yapıldı. Özellikle kaliteli termal suları ile yurt çapında olduğu gibi dünyada da tanınmaya başlanan Afyonkarahisar’ı tercih eden tatilcilerin özellikle şifa noktasında kenti tercih ettikleri belirtildi.

Oruçoğlu Termal Otel Müdürü Kerim Genelioğlu, sezonun yoğunlukla açıldığını ifade etti. Genelioğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Haftası ile birlikte sezonu açtık. Rezervasyonlarımız dolu, Kasım ayında da yani birkaç gün sonrada inşallah asıl sezonumuza başlayacağız. 11 Kasım planlanan ara tatil ile birlikte otelimizi çok yoğun bir dönemin başlayacağını düşünüyoruz” dedi.

“7’den 77’ye tüm insanlar termalden faydalanabilir ve şifa bulabilirler”

Afyonkarahisar’ın sadece termal turizmi ile değil bir çok turizmi içerisinde barındıran turizm yelpazesine sahip olduğunu ifade eden Genelioğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kentimiz sadece termali değil turizm alanında kültürel noktada Frig Vadisi ve Emre Gölü gibi değerlere sahip. Bunun yanında gastronomi şehriyiz. Termalde bunun başını çekmekte. Bizim otelimizde Türkiye’de açılan ilk 5 yıldızlı termal otel, 32 senelik bir deneyime sahibiz. Biz bu tecrübe ile ilerliyoruz. Önümüzdeki dönem için yani kasım, aralık, ocak ve şubat ayları için bizim sezon diye tabir ettiğimiz için çok kıymetli bir dönem. Ayrıca termal turizmi sadece kış ayları için yorumlamamak lazım. Termal turizm de bizim de bizim bir sloganımız var 4 Mevsim ‘7’den 77’ye tüm insanlar termalden faydalanabilir ve şifa bulabilirler.”