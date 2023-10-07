Bir çok hastalığa faydalı olduğu öne sürülen kudret narı, sarı ve turuncu renklerinde pütürlü yüzeye sahip kabuğu ve kırmızı çekirdekleri ile Kütahya’da pazar tezgahlarını süsledi.

Kudret narının özellikle mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyleyen pazar esnafı Mustafa Diler, “Bunlar tane olarak satılıyor. Tane fiyatı 20 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Kudret narının mideye, karın şişkinliğine ve bağırsak rahatsızlıklarından kansere kadar faydası var. Bunu rondodan zeytinyağıyla birlikte geçirip 1-2 ay buzdolabında beklettikten sonra sabahları aç karnına çay kaşığı veya tatlı kaşığıyla tüketebilirsiniz” dedi.