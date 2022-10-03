Sivas’ın Gemerek ilçesinde yetişen, şifa deposu olarak görülen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu meyvesinin hasadına başlandı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yetişen, şifa deposu olarak görülen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu meyvesinin hasadına başlandı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde özellikle su kenarlarında bolca yetişen Gilaburu meyvesi hasadı başlandı. İçerdiği yüksek orandaki vitamin ve mineraller nedeniyle sinir ve strese bağlı uykusuzluğa, kalp ve damar hastalıklarına, ödem ve ödeme bağlı şişkinliğe, kabızlık gibi bir çok hastalığa iyi geldiği bilinen bu meyve halk arasında ise böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılıyor. Makas yardımıyla tek tek toplanan gilaburu meyvesinin suyu içilerek, reçeli, kompostosu yapılarak tüketilebileceği gibi meyve olarak da yenilebiliyor.

Bir çok hastalığa iyi geliyor

Mustafa Karakılıç, Gilaburu meyvesinin bir çok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Bu çevrede İç Anadolu Bölgesinde aşağı yukarı bütün bağ ve bahçelerde yetişir. Hasadı makas yardımıyla yapılıyor. Topladıktan sonra suda 20 gün bekletiyoruz. Sıkarak veya meyvesini yiyerek tüketebiliyoruz. Aynı zamanda marmelatını ve reçelini yapabiliyoruz. Bir çok hastalığa faydası var” ifadelerini kullandı.

Böbrek taşlarını düşürüyor

Sızır kasabasından Fevzi Göksu, Gilaburu meyvesinin böbrek taşlarına iyi geldiğini söyleyerek, “Gilaburu hasadına başladık. Gilaburu sızır ve çevresinde yetişen çok değerli bir meyvemizdir. Kışın bunu biriktirir turşu yaparız. Sonra bu turşuları sıkarak suyunu içeriz. Böbrek taşlarına çok iyi geldiği söyleniyor. Su ne kadar çok olursa bu meyvede o kadar verimli oluyor” dedi.