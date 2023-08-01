Yaşadığı diz ağrıları sebebiyle işini kaybetme noktasına gelen Sierra Leone Büyükelçisi Haja Ishata Thomas, başarı bir operasyonla Türkiye’de sağlığına kavuştu.

Kuveyt’te ikamet eden 66 yaşındaki Sierra Leone Büyükelçisi Haja Ishata Thomas, 3 senedir yaşadığı diz ağrıları sebebiyle işini kaybetme noktasına geldi. Çok sevdiği işini kaybetmemek ve hayatını olumsuz etkileyen ağrılardan kurtulmak için araştıran Büyükelçi Haja Ishata Thomas, Avrupa’da ve Kuveyt’te Dubaide bulamadığı üst düzey teknolojinin Türkiye’de yapıldığını tespit etti. Yaptıkları araştırmaları Türkiye üzerine yönlendiren aile, Bursa’nın yolunu tuttu.

Uzun süredir bu acıyla yaşadığı için oğlunun ağrılarımın dinmesi, eskisi gibi oturup kalmak ve yürümek için araştırma yaptığını belirten Büyükelçisi Haja Ishata Thomas, “Son olarak Türkiye’de diz protezi ameliyatı olmam önerildi. Ameliyat olmaktan korkuyordum. Ancak acılarımın daha da artması sonucu ameliyat olmaya karar verdim. Modern bir teknoloji olan robotik diz protezi ameliyatının geleneksel ameliyattan daha iyi olacağını biliyordum. Bunun da Türkiye’de iyi olduğunu öğrenmiş olduk. Tahminimden daha güzel karşılandım. Sorunsuz bir şekilde hastaneye geldim. Başarılı bir ameliyattan hemen sonraki gün, fizyoterapistim bir yürüteçle gelip yürümemi istedi ve burada birkaç adım attım. Ağrılar beklediğim kadar çok değildi. Bir gün sonra ayağa kalkmam beni mutlu etti” dedi.

Ameliyata girmeden önce de burada sırt ağrısı için ameliyat olan kardeşinden bilgi aldığını belirten Haja Ishata Thomas, “Onun tavsiyesi de benim için önemliydi. Doktorumdan aldığım enerji ise benim için ameliyattan daha önemliydi. Çünkü Dr. Kayhan Turan, her zaman sanki hiçbir sorununuz yokmuş gibi size gülümser. Size işleri kolaylaştıracak ve her şeyin iyi gideceğine dair size güvence verir. Ameliyattan önce acım ağrım çok fazlaydı ve hatta hareket kabiliyetimi, yürüyüşümü ve işimi etkiledi. Ancak işim için ben yürümek zorundayım. Bazı görüşmeler için ziyaretler yapmak zorunda kalıyordum. Ancak diz ağrılarım yüzden ağrı çekiyor ve acıyla topallıyordum. Ama bu ameliyat sonrası normal halime döneceğimden ve işimi mükemmel bir şekilde yapabileceğimden eminim. Bunun için emeği geçen herkese dua ediyorum” diye konuştu.

"Dünya çapında ortopedi alanında uzmanlaşmış sağlık merkezi haline geldik"

Ameliyat için hastanın 1 hafta önce Türkiye’ye geldiğini ifade eden Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği (ROCD) Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan, “Bizleri tercih etmelerinin sebebi, dünyada robotik cerrahideki gelişmelerde öncülük yapmamızdır. Hastamız günlük fonksiyonlarını tamamen kaybetmeye başlamış. Dizlerdeki ağrı sebebiyle, çalışma hayatını da engellediği için bize başvurdu. Yaptığımız ameliyat sonrası, ağrılarında azalma ve aktif olarak çalışma hayatına geri dönecektir. Yıllardır yorucu bir tempo içerisinde hastalarımızı en hızlı ayağa kaldırmak için eğitimlere katılıyoruz, teknolojileri yakından takip ediyoruz ve operasyonlara giriyoruz. Bunun karşılığında hastalarımızı ayakta sağlıklı ve mutlu görmemiz bizi memnun ediyor. Bize sadece gülümseyişle teşekkür etmeleriyle yorgunluğun karşılığını almış oluyoruz” dedi.

Türkiye’de ortopedi alanında 25 yıldır öncü ve tercih edilen bir merkez olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Op. Dr. Kayhan Turan, “Sağlamış olduğumuz yüksek kaliteli sağlık hizmetimiz ve yenilikçi yaklaşımlarımızla artık dünya çapında ortopedi alanında uzmanlaşmış sağlık merkezi haline geldik. Dünyanın dört bir yanından hastaları Türkiye’de ağırlıyoruz. En ileri tedavi yöntemlerini hastalarımıza sunuyoruz” şeklinde konuştu.