Siemens ve Microsoft, endüstriyel otomasyon alanında iş birliğine gitti. İş birliğiyle birlikte, Siemens’in mühendislik yazılımı TIA Portal’ı kullanan 120 bin kullanıcı ise artık yapay zekâ destekli asistanla çalışmalarını daha da geliştirme fırsatına sahip olacak.

Siemens ve Microsoft, endüstriyel otomasyon alanında iş birliği yaptı. Siemens’in farklı endüstrilerdeki derin bilgi birikimi ile Microsoft Azure OpenAI Hizmeti’nin birleştirilmesi, Siemens Industrial Copilot’un üretim ve otomasyondaki karmaşık ihtiyaçlara daha iyi yanıt vermesini sağlıyor. Schaeffler ve thyssenkrupp Automation Engineering gibi 100’den fazla şirket, iş süreçlerini optimize etmek, iş gücü sorunlarını aşmak ve yenilikçiliği teşvik etmek için halihazırda Siemens Industrial Copilot’u kullanıyor. Siemens’in mühendislik yazılımı TIA Portal’ı kullanan 120 bin kullanıcı ise artık yapay zekâ destekli bu asistanla çalışmalarını daha da geliştirme fırsatına sahip olacak.

thyssenkrupp Automation Engineering, Siemens Industrial Copilot’un küresel çapta uygulanmasını planlayan şirket olarak dikkat çekiyor. 2025 yılının başlarından itibaren, makineler bu yapay zekâ destekli asistanla tasarlanacak ve tüm ürün yelpazesinde kullanılacak. Siemens Xcelerator açık dijital iş platformu aracılığıyla bu yeteneklere erişim sağlanıyor.

Microsoft İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Ticari Sorumlu Judson Althoff, iş birliğinin önemini şu sözlerle ifade etti: “Siemens ve Microsoft arasındaki iş birliği, endüstride yapay zekâ dönüşümünün yenilikçilik ve operasyonel verimlilik için temel bir unsur haline geldiği bir dönemi işaret ediyor. Microsoft Azure OpenAI Hizmeti’ni Siemens’in endüstriyel çözümleriyle entegre ederek, şirketlere karmaşık sorunları basitleştiren ve verimliliği artıran bulut tabanlı

yapay zekâ araçları sunuyoruz”.

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Endüstriler CEO’su Cedrik Neike ise iş birliğinin endüstriye katkısını şöyle yorumladı: “Microsoft ile birlikte endüstriyel yapay zekayı yeniden şekillendiriyoruz. Bu sayede müşterilerimiz daha esnek, rekabetçi ve sürdürülebilir çözümlere sahip oluyor. thyssenkrupp Automation Engineering, Siemens Industrial Copilot’un yüksek gereksinimlere sahip koşullarda bile büyük bir verimlilik artışı sağladığını gösteriyor”.

Verimlilikte artış

Siemens Industrial Copilot, Temmuz 2024’te kullanıma sunulduğundan bu yana, birçok sektörde verimliliği artırmak için kullanılmaya başlandı. Mühendisler artık panel görselleştirmelerini 30 saniye içinde oluşturabiliyor ve yalnızca yüzde 20 uyarlama gerektiren kodlar üretebiliyor. Bu süreç, manuel iş yükünü azaltıyor, Copilot’un sohbet özelliği, mühendislerin anında net yanıtlar almasını da sağlıyor.

Pil kalitesinde dönüşüm

Siemens Industrial Copilot’un özellikle pil ve hidrojen montaj hatları gibi karmaşık alanlarda sağladığı dönüşüm potansiyeli dikkat çekiyor. Örneğin, Copilot destekli makinelerden biri, elektrikli araçlar için üretilen pillerin kalitesinde kritik bir rol oynuyor. Bu, sürdürülebilir enerji geçişi ve yüzde 100 güvenilir pillerin sağlanmasında da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Copilot, veri yönetimi, sensör yapılandırması ve katı pil denetim gereksinimlerini karşılayarak bu süreçleri hızlandırıyor. Bu da mühendislerin daha katma değerli işlere odaklanmasına ve gerçek zamanlı sorun çözme yetenekleriyle kesinti sürelerini en aza indirmelerine olanak tanıyor. thyssenkrupp Automotive Technology CEO’su Dr. Volkmar Dinstuhl, bu gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Siemens Industrial Copilot, iş yükümüzü hafifletecek ve pil testindeki iş gücü sıkıntıları ile artan karmaşıklıkları çözecek. Yapay zekâ destekli bu çözüm, sektörümüzde bir dönüm noktası olacak”.