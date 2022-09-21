Siemens Türkiye, üretimin devamlılığı için kritik önem taşıyan kesintisiz enerji sağlamak için 40 farklı sektörde 52 bin kişiyi istihdam eden Konya OSB’ye “Akıllı Enerji Dağıtımı” ve 8DB10 Çift Baralı Gaz Yalıtımlı Orta Gerilim Pano ile çözüm sundu.

Siemens Türkiye, üretimin devamlılığı için kritik önem taşıyan kesintisiz enerji sağlamak için 40 farklı sektörde 52 bin kişiyi istihdam eden Konya OSB’ye “Akıllı Enerji Dağıtımı” ve 8DB10 Çift Baralı Gaz Yalıtımlı Orta Gerilim Pano ile çözüm sundu.

Siemens Türkiye, üretimin devamlılığı için kritik önem taşıyan kesintisiz enerji sağlamak için 40 farklı sektörde 52 bin kişiyi istihdam eden Konya OSB’ye “Akıllı Enerji Dağıtımı” ve 8DB10 Çift Baralı Gaz Yalıtımlı Orta Gerilim Pano ile çözüm sundu. Türkiye’de ilk kez bir OSB’de hayata geçirilen projede minimum 30 yıl işletme ömrü olan ve farklı hava koşullarından etkilenmeksizin hiçbir kesintiye izin vermeden enerji sürekliliği sağlayan panolar, bakıma ihtiyaç duymayarak çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor.

“Konya OSB’de hayata geçirdiğimiz proje ile farklı OSB’lerin de tercihi olduk”

Konya OSB’de gerçekleştirilen proje ile ilgili olarak görüşlerini belirten Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon İş Birimi Ülke Müdürü Alper Çelebi: “Şirket olarak binalardan kampüslere, şehirlerden endüstrilere köklü uzmanlığımızı sunarak enerji tedariğinde güvenilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. 165 yılı aşkın süredir ülkemizin gelişimine bu çerçevede katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin kesintisiz enerji tedariği ihtiyacına dünyadaki son teknolojik yenilikleri içerisinde barındıran orta gerilim dağıtım sistemlerimizden 8DB10 Çift Baralı Gaz Yalıtımlı Pano çözümümüz ile yanıt verdik. Türkiye’de ilk defa bir OSB’de kullanılan bu ürün için ihtiyacın belirlenmesinden kurulum sonrası hizmete kadar her aşamada yer aldık. Buradaki başarılı uygulamamız diğer OSB projelerinde de şirket olarak tercih edilmemizde önemli bir rol oynadı" dedi.

Konya OSB Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz ise Konya OSB’nin 5. Genişleme Bölgesi’nde Siemens’ten temin edilen 115 adet 8DB10 panonun, katılımcı fabrikalara sürdürülebilir üretim ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması açısından kritik tesisin kalbi niteliğinde olduğunu belirtti.

Konya OSB’de enerji, TEİAŞ’tan, iki ayrı kaynak trafo üzerinden temin edilerek bölgedeki bütün fabrikalara dağıtılıyor. Siemens’in çift baralı sistemi, bu iki kaynağı tek bir panoda birleştiriyor. Kaynaklar tek panoda birleştiği için bu kaynaklardan birinde bir arıza veya kesinti olursa diğer trafodan yükleri beslemeye devam ediyor. Bu sayede kesintisiz enerji akışı sağlanıyor ve bu sistem, kaynak yedeklemesi yaptığı için herhangi bir kesintiye izin vermiyor. Bununla birlikte 36 kV’luk gaz yalıtımlı orta gerilim panoları, küçük boyutlarına bağlı olarak daha az yer kaplayarak alan ve inşaat maliyeti tasarrufu sağlıyor. Ayrıca nem, sıcaklık farkları, yağış gibi ortam şartlarından etkilenmiyor. Sıcaklık farkları normalde hava yalıtımlı panolarda yoğuşmalara neden olarak arızalara yol açarken, 8DB10 panolarında bu durum yaşanmıyor.