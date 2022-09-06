Bu sene 22’ncisi düzenlenen Türkiye’nin opera alanındaki köklü yarışmalarından Siemens Türkiye Opera Yarışması için başvurular başladı. 14 Eylül’e kadar devam edecek olan başvuruların ardından online olarak yapılacak ön elemeler sonrasında, 26-27 Eylül tarihleri arasında yarı final ve final gerçekleştirilecek. Yarışmanın gala gecesi ise 28 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Bu sene 22’ncisi düzenlenen Türkiye’nin opera alanındaki köklü yarışmalarından Siemens Türkiye Opera Yarışması için başvurular başladı. 14 Eylül’e kadar devam edecek olan başvuruların ardından online olarak yapılacak ön elemeler sonrasında, 26-27 Eylül tarihleri arasında yarı final ve final gerçekleştirilecek. Yarışmanın gala gecesi ise 28 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar sanatseverlerle buluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez hibrit olarak gerçekleşecek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18-30 yaş arası opera sanatçılarının, tüm ses kategorilerinden (soprano, mezzo soprano, tenor, bariton, bas) katılabildiği yarışmanın online başvuru süreci 5 Eylül itibariyle başladı. 14 Eylül’e kadar devam edecek online başvurular sonrasında, ön elemeler jüri tarafından dijital olarak yapılacak olup 26- 27 Eylül tarihleri arasında ise yarı final ve final gerçekleştirilecek. Son beşe kalan yarışmacılar arasından seçilecek ilk üç isim yarışmanın galasının yapılacağı 28 Eylül akşamı duyurulacak.

Kazananları uluslararası jüri belirleyecek

Türkiye’nin opera alanında da sesini yurt dışında duyurmasına katkı sunan önemli organizasyonun jürisi bu yıl da birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Başvuruların sona ermesinin ardından başlayacak zorlu değerlendirme; Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve 2022 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı Stephan Frucht, Opera Sanatçısı 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi ve 2022 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Koordinatörü Burak Bilgili, Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve Bariton Ses Sanatçısı Serhan Bali, Bologna International Opera Academy (BIOA) Kurucusu ve Orkestra Şefi Nicoletta Conti ile Deutsche Grammophon Başkanı Clemens Trautmann tarafından yapılacak.