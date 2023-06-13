Tüm sektörlerde işletmelerin sürdürülebilirliğini, enerji verimliliğini ve dijital dünyaya uyumunu artıracak çözümler sunan Siemens Türkiye, ‘Sürdürülebilir ve Dijital Kampüs’ olmayı hedefleyen Eyüboğlu Eğitim Kurumları ile ‘Enerji Performans Sözleşmesine’ imza attı.

Siemens Türkiye, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği özel enerji verimliliği projeleri ile müşterilerini ve Türkiye’yi karbon nötr olma hedeflerine taşıyarak ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda enerji performans sözleşmelerine eğitim kurumlarını ekleyen Siemens Türkiye, sürdürülebilir bir döngü içerisinde olmayı ve çağın yeniliklerini yakalayarak öğrencilerine bu vizyonu sunmayı hedefleyen Eyüboğlu Eğitim Kurumları ile iş birliğine imza attı. Kurumun teknoloji çözüm ortağı olan şirket, bu iş birliği kapsamında İstanbul Eyüboğlu Koleji Çamlıca Kampüsü ve Ataşehir’de bulunan Burçak Eyüboğlu İlk ve Ortaokulu’nun yenilenebilir enerji santrali ve oda otomasyon sistemleri kuracak. Böylece, öğretim kurumunda güneş enerjisi santrali kurularak enerji elde edilirken ayrıca oda otomasyon sistemleri sayesinde mevcut enerji tüketiminden de tasarruf sağlanacak.

Şirket, öğrencilere çalıştay ve mentorluk programları ile enerji verimliliği eğitimleri verecek

Yapılan açıklamaya göre Siemens Türkiye, iki kurum arasında yapılacak partnerlik kapsamında yangın algılama ve ihbar sistemleri, acil anons sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, görüntü işleme ve kamera analiz teknolojileri ile öğrenci yoklaması uygulamasının geliştirilmesi, rüzgar enerjisinin kullanılması için uygun ürün ve çözümlerin sağlanması; binaların ısı haritaları, işletme personellerine yönelik arayüzlerin oluşturulması, iş süreçlerinin dijitalize ve otomatize edilmesi için uygun çözümlerin ve yazılımların geliştirilmesi konularında eğitim kurumlarına destek olacak. Öte yandan eğitim kurumu öğrencileri ile şirket çalışanlarının bir araya getirildiği kariyer günleri, çözümlerin öğrencilere aktarılacağı çalıştaylar, mentorluk programları, Türkiye’de ve yurt dışında teknik geziler, söyleşiler ve tesis gezileri düzenlenmesi planlanıyor.

“Siemens Türkiye olarak Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın teknolojik çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz”

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis, Türkiye’deki eğitim kurumlarında ciddi bir enerji verimliliği potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, “Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın teknoloji çözüm ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Enerji performans sözleşmesi kapsamında ilk adımlarını attığımız Sürdürülebilir ve Dijital Kampüs Projemiz ile kuruma dijitalleşme ve otomasyon alanında katkı sunacağız. Bununla birlikte Eyüpoğlu Eğitim Kurumları’nın sürdürülebilir yöntemlerle ve daha az kaynak kullanarak bu alanlardaki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağız. Sürdürülebilirliği sorumlu büyüme stratejisinin merkezine alan Siemens Türkiye olarak, bu kapsamda çocuklarımızın da dünyanın geleceği için yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümlerle tanışması ve bu sorumluluğu erken yaşta edinmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. İhtiyaç duyan her bir kurum ve kuruluşa özel olarak hazırladığımız enerji verimliliği projeleri ile dünyamızı karbondan arındırmaya hızla devam edeceğiz” dedi.

“Teknoloji alanında dünya devi Siemens ile özel bir iş ortaklığı yaparak Dijital ve Sürdürülebilir bir kampüs olma yolunda ilerliyoruz”

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Cenk Eyüboğlu ise iş birliğine ilişkin şöyle konuştu: “Eğitim kurumları olarak bir ilke daha imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kurulduğu günden bu yana, 53 yıldır, eğitim camiasında birçok yeniliğe öncü olan kurumumuz şimdi de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, teknoloji alanında dünya devi Siemens ile özel bir iş ortaklığı yaparak Dijital ve Sürdürülebilir bir kampüs olma yolunda ilerliyoruz. Çevre bilinci ve topluma katkı misyonu ile yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin sürdürülebilir ve dijital bir kampüste bu farkındalığı daha da pekiştireceğine inanıyorum. Otomasyon ve güvenlik sistemleri, güneş panelleri ile ilk fazına başladığımız bu projede beni en çok öğrencilerimizin Siemens çalışanları ile bir araya gelerek çalıştaylara katılmaları, söyleşiler yapmaları, mentoring ve kariyer tavsiyeleri almaları, yurt içi ve yurt dışı fabrika ve tesis gezilerine katılarak daha iyi bir dünya oluşturmak için atacakları bilinçli adımlar heyecanlandırıyor. Öğrencilerimizin bu çalışmaları Siemens gibi global ve innovatif bir şirket ve onun yöneticileri ile gerçekleştirecek olmaları da bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. İş birliğimizin en başından beri eğitime önem veren ve eğitim kurumlarındaki bu projelere öncelikli stratejik hedef haline getiren tüm şirket ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Eyüboğlu Koleji Çamlıca Kampüsü’nün enerji tüketiminin tamamı GES’ten elde edilecek”

Projeye yönelik çalışmalara binaların sürdürülebilirlik analizlerini gerçekleştirerek başladıklarını belirten Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü Ülke Yöneticisi Tolga Afşin, “Eğitim kurumlarının ‘sürdürülebilir kampüs’ olma hedefleri kapsamında yaptığımız çalışmalar bize okul çatılarında ciddi bir güneş enerji üretim potansiyeli olduğunu gösterdi. Projenin ilk fazında çatı GES uygulaması ve oda otomasyon sistemlerini hayata geçireceğiz. Oda otomasyonuna yönelik çalışmalarımız sayesinde tesislerde hem izlenebilir hem de tasarruflu ısıtma sağlanacak” dedi.

Eyüboğlu Koleji Çamlıca Kampüsü’nün enerji tüketiminin tamamının GES’ten elde edileceğini vurgulayan Afşin, “Burçak Eyüboğlu İlk ve Ortaokulu’nda ise tüketimin yüzde 72’si GES üzerinden sağlanacak. Projemizin ikinci fazında yangın algılama, kapalı devre televizyon (CCTV), dijital servisler ve daha birçok çalışma bulunuyor. Proje sonunda yıllık 900 bin kwh GES enerji üretiminin yanı sıra, 300 bin kwh doğalgaz tasarrufu sağlayacağımız sistemler kuracağız’’ şeklinde konuştu.