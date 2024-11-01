Siemens, endüstriyel yazılım ve yapay zeka alanında önde gelen şirketlerden biri olan Altair Engineering’i satın almak için anlaşma imzaladı. Yapılan satın alma ile Siemens’in, küresel endüstriyel simülasyon ve analiz pazarında konumunun güçlendiği belirtildi.

Siemens, küresel endüstriyel simülasyon ve analiz pazarında önde gelen yazılım sağlayıcılarından olan Altair Engineering Inc. şirketini satın almak üzere bir anlaşma imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, Altair hissedarları hisse başına 113 dolar alacak, böylece işletme değeri yaklaşık 10 milyar dolara tekabül edecek. Teklif edilen fiyat, Altair hisselerinin, olası bir işlemle ilgili basında çıkan haberlerden önceki son işlem günü olan 21 Ekim tarihindeki haberden etkilenmemiş, kapanış fiyatına göre yüzde 19 primlenmesi anlamına geliyor.

Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Roland Busch, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Altair’in satın alınması, şirketimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu stratejik yatırım hem gerçek ve dijital dünyaları birleştiriyor hem de müşterilerimizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırma taahhüdümüzle uyumlu. Altair’in simülasyon, yüksek performanslı hesaplama, veri bilimi ve yapay zeka alanlarındaki yeteneklerinin Siemens Xcelerator ile bir araya gelmesi, dünyanın en eksiksiz yapay zeka destekli tasarım ve simülasyon portföyünü oluşturacak. Bu, bir sonraki adım olarak gayet mantıklı bir adım. Geride bıraktığımız 15 yılda endüstriyel yazılım alanında liderliği aldık. Son dönemde de verinin ve yapay zekanın faydalarını tüm sektörlerde yaygınlaştırıyoruz."

Siemens AG CFO’su Ralf P. Thomas, "Şirketin satın alınması son derece sinerjik bir süreç. Ayrıca Siemens’in sıkı sermaye dağılım yaklaşımını da destekliyor, güçlü bir bilanço temelinde yatırımları ve hissedar getirilerini dengeliyor. İşlemin, kapanıştan sonraki ikinci yılda HBK’ye katkı sağlaması bekleniyor" açıklamasında bulundu.

"İki şirket birbirini tamamlıyor"

Altair’in kurucusu ve CEO’su James Scapa da "Bu satın alma, Altair’in Detroit’teki bir girişimden dünya çapında bir yazılım ve teknoloji şirketine dönüştüğü yaklaşık 40 yıllık serüvenin zirve noktası. İmalat, yaşam bilimleri, enerji ve finansal hizmetler alanlarından dünya çapında binlerce müşteri kazandık, muazzam bir işgücü ve yenilikçi bir kültür inşa ettik. Mühendislik yazılımı alanında birbirini güçlü bir şekilde tamamlayan iki liderin bu birlikteliği sayesinde şirketimizin simülasyon, veri bilimi ve HPC alanlarındaki geniş portföyü ile Siemens’in mekanik ve EDA tasarımındaki güçlü konumu bir araya geliyor. Siemens’in üstün teknolojisi, stratejik müşteri ilişkileri ve teknik birikime dayalı dürüst kültürü, şirketimizin hesaplamalı zeka ile inovasyon yolculuğuna yön vermesi için mükemmel bir zemin sağlıyor. Şirketimizin mekanik ve elektromanyetik kabiliyetlerdeki gücüyle yüksek tamamlayıcılıktaki simülasyon portföyünü sürece dahil ederek, Siemens Xcelerator’ın bir parçası olarak eksiksiz, fizik tabanlı bir simülasyon portföyü ortaya koymak için kapsamlı Dijital İkizimizi geliştiriyoruz. Altair’in veri bilimi ve yapay zeka destekli simülasyon yetenekleri, mühendislerden genel uzmanlara kadar herkesin piyasaya sunma süresini kısaltmak ve tasarım yinelemelerini hızlandırmak için simülasyon uzmanlığına erişmesine olanak tanıyor. Ayrıca Altair’in veri bilimi alanındaki kabiliyetleri, Siemens’in ürün yaşam döngüsü ve imalat süreçlerindeki endüstriyel uzmanlığını ön plana çıkaracak” açıklamasında bulundu.

Büyümeye katkı sağlayacak

Yapılan açıklmaya göre işlem, Siemens’in dijital iş gelirlerini yüzde 8 oranında güçlü bir şekilde artıracak ve şirketin 2023 mali yılında bildirilen 7,3 milyar euroluk dijital iş gelirine yaklaşık 600 milyon euro eklemesini sağlayacak. Şirket, özellikle birbirini tamamlayan portföylerin çapraz satışından ve Altair’in Siemens’in küresel ayak izine, küresel endüstriyel işletme ağına ve müşteri kitlesine tam erişim sağlamasından önemli gelir sinerjileri elde etmeyi bekliyor. Buna göre, orta vadede yıllık 500 milyon doların, uzun vadede ise yıllık 1 milyar doların üzerinde bir gelir etkisi oluşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca şirket, kısa vadede maliyet sinerjileri elde etmeyi ve işlem kapanışından sonraki ikinci yıl itibariyle yıllık 150 milyon doların üzerinde bir FAVÖK etkisi oluşturmayı hedefliyor. İşlemin, kapanıştan sonraki ikinci yılda (PPA öncesinde) HBK’ye katkı sağlaması bekleniyor. Satın alma işlemi, şirketin mevcut kaynaklarından ve firmanın sürdürmeye kararlı olduğu istisnai reytinginden de anlaşılabileceği üzere, güçlü bilançosuna dayanarak işlemi tümüyle finanse etme kapasitesi üzerinden tamamen nakit olarak finanse edilecek.

Satış 2025 yılında tamamlanacak

Tedbir olarak borç azaltma işlemi, halihazırda kapanmış olan Innomotics’in elden çıkarılması sürecinde elde edilen kayda değer nakit gelirlerle destekleniyor. Ayrıca Siemens, borsada işlem gören firmalardaki hisselerin satışından önemli bir finansman elde etme potansiyeline de sahip bulunuyor. Satın alma işleminin tamamlanmasının, mutat koşullara tabi olmakla birlikte 2025 takvim yılının ikinci yarısı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.