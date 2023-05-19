Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side Su Altı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü dalgıçları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Side limanında Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Eğitmen Şahin Kaptan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında aynı zamanda eğitimlerini tamamlayan öğrencileriyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Atatürk’ün ülkemizin kurtuluş mücadelesini başlattığı böylesine önemli bir günde düzenlenen etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu dile getirdi.

Meşaleler eşliğinde Türk Bayrağının deniz üzerinde açılmasının ardından eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Eğitimlerini tamamlayarak dalgıç sertifikası alan gençlerden 3 tanesinin Jandarma Arama Kurtarma, 2 Öğrencinin Deniz Polisi, 3 öğrencinin de Sahil Güvenlik Komutanlığı sınavında başarılı oldukları bildirildi.

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Seydi Güngör, MASMO Başkanı Sabri Keskin, Side Su Altı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yıldırım, Spor Kulübü yöneticileri, vatandaşlar ve turistler katıldı.