Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Side Mahallesi Cennetler Mevkii’nde kaldırım çalışması başlattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede yapılan kaldırım çalışmasının tamamlanmasının ardından yaya ulaşımı güvenli hale gelecek.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Side Mahallesi Cennetler Mevkii’nde kaldırım çalışması başlattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede yapılan kaldırım çalışmasının tamamlanmasının ardından yaya ulaşımı güvenli hale gelecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan kaldırım çalışmasını kısa sürede tamamlayarak yaya kullanımına açacaklarını dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “ Manavgat Belediyesi ekiplerimizin Side- Cennetler Mevkii’nde başlattığı kaldırım çalışması yaya ulaşımını kolay ve güvenli hale getirecek. Hem yaz hem de kış aylarında kalabalık bir nüfusa sahip olan mahallemiz daha modern bir hale kavuşmuş olacak. Ekiplerimiz, kaldırım çalışmasını planlanan süreden daha önce bitirmek için özen gösteriyor. Belediyemizin hizmetleri, kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmeye devam edecektir” dedi.