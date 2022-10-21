Malatya’da, şiddete karşı çıkmak ve Oryantiring sporuna yaygınlaştırmak amacıyla “Şiddetsiz Toplum” temalı Oryantiring Turnuvası düzenlendi.

Malatya’da, şiddete karşı çıkmak ve Oryantiring sporuna yaygınlaştırmak amacıyla “Şiddetsiz Toplum” temalı Oryantiring Turnuvası düzenlendi.

İnönü Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen “Şiddetsiz Toplum” temalı Oryantiring Turnuvasına 50’ye yakın sporcu öğrenci katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilciliği yetkilileri, diğer ilgili ve yetkililer takdim etti.