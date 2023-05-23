Konya’da akşam saatlerinde başlayan yağmur sırasında şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü.

Konya’da akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte gökyüzündeki yoğun şimşek aktivitesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca art arda çakan şimşeklerin adeta geceyi gündüze çevirmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre, Konya’da gök gürültülü sağanak yağışın sabahtan akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.