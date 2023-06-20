Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak, Hendek ilçesinde grup yolunu çökertti. Çöken yoldaki sular ise adeta şelale gibi aktı.

Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış birçok noktada sel ve su baskınlarına sebep oldu. Bu çerçevede geceden beri etkisini gösteren şiddetli sağanak yolları adeta göle çevirdi. Yağış, beraberinde taşıdığı taş ve kaya parçaları yollara savururken; Kadifekale, Gölyaka yolu da şiddetli sağanak sebebiyle çöktü. Çöken yoldaki sular ise adeta şelale gibi aktı. Çöken yolu kayda alan mahalleli ise ekiplerin çöken yola müdahale etmesini ve yolun tekrar ulaşıma açılmasını bekliyor.