Balıkesir’de akşam saatlerinde başlayan ve yarım saatte 50 kilogram yağışın düştüğü kentte yağmur öncesinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü.

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Balıkesir’de akşam saatlerinde başlayan yağmur öncesinde gökyüzündeki yoğun şimşek aktivitesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 15 dakika boyunca art arda çakan şimşekler esnasında yağmur yağmazken, şimşeklerin ardından metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Geceyi gündüze çeviren şimşek aktivitesi kameralarca görüntülendi.