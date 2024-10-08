Artvin’in sahil kesimindeki ilçeleri olan Hopa ve Arhavi’de şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araç ve yaya ulaşımında güçlükler yaşandı, bazı iş yerlerini ise su bastı. Maddi hasarların meydana geldiği bölgede, yetkililer olası tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şiddetli yağış nedeniyle belediye ekipleri, su tahliye çalışmaları ve yolları açma işlemlerini sürdürürken, küçük derelerin getirdiği sular nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda da ulaşım aksadı.