Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı turuncu kodlu uyarı üzerine sahada aktif önlem talimatı verdi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, sahada yaptığı incelemelerin ardından “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde 398 personelimiz, 123 aracımız ve 28 motopomp ile yurttaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahadayız” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz haline geçti. Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışa karşı sahada özveriyle çalışan ekipler, yağışla üzerleri yaprakla dolan ızgaraları temizleyerek, su akışını sağlıklı hale getirdi. Şiddetli yağışın getirdiği malzemeler ile dolan dere yataklarının da önü açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hassasiyetle takip ettiği çalışmalar kapsamında ekipler teyakkuza geçti. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yağış etkisini kaybedene kadar ekipler sahada olacak

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı saha incelemelerinin ardından, “Sadece Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personelimiz değil, diğer birimlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Büyükşehir Belediyemiz de çalışmalarımıza destek veriyor. Sorun tespit ettiğimiz ya da yurttaşlarımızdan bize gelen taleplere teker teker ulaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde 398 personelimiz, 123 aracımız ve 28 motopomp ile yurttaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahadayız. Turuncu kodlu yağış etkisini kaybedene kadar sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.