Hafta sonu kuvvetli yağış beklenen Bartın’da, 20 Haziran’daki sağanak yağışlar sonrası balçıkla dolan dere yataklarında temizlik çalışmaları hızlandı.

20 Haziran tarihinde Bartın’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte metrekareye 1 saatte 80 kilogram yağış düşmüştü. Yağışların ardından Bartın’ın Amasra ilçesinde Horhor Deresi’nin taşması sonucu Kum Mahallesi’nde iş yerleri ve bazı binaların giriş katlarını su basmıştı. Amasra ilçesine bağlı köylerde ise dere yatakları suların sürüklediği balçıklarla dolmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün cumartesi ve pazar günü için bölgede kuvvetli yağış uyarısında bulunmasının ardından Bartın Valiliği koordinasyonunda dere yataklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar hızlandı. İlçeye bağlı Göçkün Demirci, Çakraz, Karakaçak ve Şenyurt köylerinde 8 ekskavatör, 10 kamyon ve 20 personelle sürdürülen çalışmalarda dere yatağını dolduran balçıklar temizleniyor.