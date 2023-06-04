Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, şiddetli yağış sonrası saha temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Son günlerde meteorolojinin de sarı alarm olarak duyuru yaptığı sağanak ve şiddetli yağış sonrasında Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve Temizlik İşleri Müdürü Ramazan Karakaya ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İtfaiye Müdürü Ahmet Enes Karadaş’dan bilgiler aldı. Başkan Vekili Damcı, Başkan Yardımcısı Arık ile birlikte sahada yağmur sonrası oluşan çamur ve mil temizleme ile birlikte diğer çalışmaları yerinde inceledi.

Millet Bahçesi başta olmak üzere, Bahçelievler ve diğer mahallelerde devam eden temizleme çalışmalarını inceleyen Başkan Vekili Damcı, yağışların beklenenden çok fazla olduğunu ve meteorolojinin de bu konuda ikazlarda bulunduğunu hatırlattı. Yapılan her ihbarın anında değerlendirildiğini ifade eden Başkan Vekili Damcı, yağışlar sonrasında özellikle dere yataklarının olduğu mahallelerde temizlik çalışmaları ile birlikte yağmur suyu hattı temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.