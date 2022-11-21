Manisa’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bazı vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de şehrin birçok noktasında hem su baskınlarını tahliye ediyor hem de yeni su baskınları yaşanmaması için önlem alıyor.

Manisa’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bazı vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de şehrin birçok noktasında hem su baskınlarını tahliye ediyor hem de yeni su baskınları yaşanmaması için önlem alıyor.

Manisa il genelinde öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış beraberinde su baskınlarını getirdi. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi’nde cadde ve sokaklar su baskınlarından etkilenirken sokak üzerindeki ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar kovalarla evlerindeki suları boşaltmaya çalışırken ev girişinin tamamen suyla dolması nedeniyle bazı vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Öte yandan evlerin otoparkında bulunan araçlar da yarıya kadar suya gömüldü.

İş yerinin sular altında kaldığını söyleyen Terzi Hasan Alfıstık, “Anayol ve polisevinin oradan gelen bütün yağmur suları burada. Evim de iş yerim de burada ama önemli olan iş yerim. İş yerimi su bastı. Sigorta maliyetleri nedeniyle sigortadan da çıkarmıştık. Şu anki zarar belli değil. İçeride dikiş makinelerim var. Bir tanesi 5 bin TL, 8 tane dikiş makinem var” dedi.

MASKİ ve İtfaiye alarma geçti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de suların tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de yağışın ardından alarma geçti. Ekipler şehrin birçok noktasında hem su baskınlarını tahliye ediyor hem de yeni su baskınları yaşanmaması için önlem alıyor.