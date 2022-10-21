Rize’de şiddetli yağışlı nedeniyle 31 ayrı noktada toprak kayması meydana geldi.

Rize’de şiddetli yağışlı nedeniyle 31 ayrı noktada toprak kayması meydana geldi.

Geçtiğimiz gün yapılan uyarının ardından dün öğle saatleri itibariyle beklenen şiddetli sağanak yağış Rize’yi etkisi altına aldı. Tüm şehirde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Rize’nin Ardeşen ilçesinde 8, Fındıklı ilçesinde 5, Pazar ilçesinde 5, Kalkandere ilçesinde 3, Çayeli ilçesinde 2 ve merkezde 8 olmak üzere toplamda 31 ayrı noktada toprak kayması ve heyelan meydana geldi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

1 araç toprak altında kaldı

Öte yandan Rize’nin Ardeşen ilçesi Duygulu köyünde ise kapanan dere yatağına müdahale etmek isteyen köy muhtarı İsmail Topaloğlu’nun aracı heyelan nedeniyle dev toprak kütlesinin altında kaldı. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması ve köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarından çalışmalar sürdürülüyor.