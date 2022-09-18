Eskişehir’in Kızılinler Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte bir ağaç Porsuk Çayı’na devrildi.

Eskişehir’in Kızılinler Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte bir ağaç Porsuk Çayı’na devrildi.

Kızılinler Mahallesi’nde etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar, geçtiğimiz günlerde mahalledeki günlük hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken, bazı ağaçlar da rüzgardan zarar gördü. Mahalleden geçen Porsuk Çayı’nın kenarında bulunan bir ağaç, kökünden çıkarak suya devrildi. Akarsu yatağının büyük kısmını kaplayan ağaç, görenleri hayrete düşürdü. Ayrıca suyun farklı bölümlerinde de daha küçük ağaçlar ve dallarının olduğu da görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar ise olay anında herhangi bir yaralanma veya maddi zararın oluşmadığını dile getirdi.