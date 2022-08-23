Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince temizlendi.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince temizlendi.

Meteorolojinin kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı çatılar zarar görürken ağaçlarda kökünden devrildi. İlçeye bağlı Yazıbozu Köyü’nde yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerinin çalışma sonunda kaldırıldı.

Kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.