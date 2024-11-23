Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gece yarısı etkili olan şiddetli fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle AK Parti İlçe Başkanlığı binasının tabelası yola savruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarıyla birlikte Bursa’da şiddetini arttıran lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerde ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü, binalar uçtu. Mustafa Kemalpaşa ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle AK Parti İlçe Başkanlığı binasının tabelası yerinden koparak caddeye savruldu. Yola düşen tabela, kısa süreliğine trafik akışını aksattı.
Kaynak: iha