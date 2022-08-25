Eskişehir’de dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonucu bir caminin kubbesinde bulunan ‘alem’ devrildi.

Eskişehir’de dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonucu bir caminin kubbesinde bulunan ‘alem’ devrildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir için uyarısı yapılan sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr dün öğleden sonra etkisini gösterdi. Bazı mahallelerde yoğun şekilde etkili olan sağanak yağışla birlikte şiddetli rüzgar, küçük çaplı tahribatlara da neden oldu. Batıkent Mahallesi Armutlu Sokak’ta bulunan Seyrantepe Camii de tahribat oluşan alanlardan birisi oldu. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu caminin tepesindeki Müslümanların sembolü olan alem devrildi.