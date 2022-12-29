Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Barkın Kabalar, şiddetli karın ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, safra kesesi taşlarının bu tür sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Barkın Kabalar, şiddetli karın ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, safra kesesi taşlarının bu tür sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Dr. Kabalar, zorlu pandemi sürecinden çılmasının ardından karın ağrısının en sık sebeplerinden birinin safra taşları olduğunu kaydetti. Dr. Kabalar, “Safra taşları özellikle yemeklerden sonra artan, bulantı, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin eşlik ettiği karın ağrısı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu ağrılar genellikle karnın sağ üst bölgesinde ve bazen sırta vuran şekilde hissedilmektedir. Bu şikayetler, taşın safra kesesinin çıkışını tıkaması ve buna bağlı safra kesesinin işlevini yapamaması nedeniyle oluşmaktadır. Bu taşlar safra kesesi iltihabı, pankreas iltihabı ve taşın safra kanalına düşmesi halinde sarılık gibi tehlikeli durumlara yol açabilmektedir. Karın ağrısı ve eşlik eden diğer şikayetlerin varlığında hastalarımızın bunun sebebinin araştırılması için mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurması tavsiye edilmektedir. Kan değerlerinin kontrolü ve ultrason ile safra taşı tanısı Sandıklı Devlet Hastanesi’nde konulmaktadır. Tetkikler sonrasında laparoskopik (kapalı) yöntemle safra kesesinin alınması ameliyatı hastanemizde başarıyla yapılmaktadır. Sizin de yazımızdaki şikayetleriniz varsa Genel Cerrahi Polikliniğine başvurmanızı önerir, herkese sağlıklı günler dilerim” dedi.