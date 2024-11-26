Manavgat’ta şiddetli fırtına Demirciler Mahallesinde vatandaşın odunluk olarak kullandığı deponun çatısını uçurdu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Demirciler Mahallesi Külcüler Sokakta bulunan Döndü Koç isimli vatandaş ait odunluk olarak kullanılan deponun çatısını uçurdu. Fırtınanın yine aynı yerde yangın felaketinin ardından ahırı yanan vatandaşa verilen hayvan çadırını yerle bir ettiği bildirildi. Yaşanan olayın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri Külcüler sokakta incelemelerde bulundu.