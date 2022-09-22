Türkiye’de üçüncü etabı uygulanan "Şiddeti Frenliyoruz" Projesi’nin Edirne’deki ikinci etabına Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak hazırlanan broşürlere Bulgarca da eklendi.

Türkiye’de üçüncü etabı uygulanan "Şiddeti Frenliyoruz" Projesi’nin Edirne’deki ikinci etabına Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak hazırlanan broşürlere Bulgarca da eklendi.

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) ile Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle hayata geçirilen "Şiddeti Frenliyoruz" Projesi’nin ikinci etabı uygulanmaya başladı. "Şiddeti Frenliyoruz" Projesi çerçevesinde Edirne’de İngilizce, Bulgarca, Arapça Kürtçe ve Türkçe olarak hazırlanarak taksi duraklarına dağıtılan broşürlere Bulgarca da eklendi.

"Şiddeti Frenliyoruz" Projesi çerçevesinde kadınlara yönelik şiddetle mücadele çalışması yapılırken, kentte artan Bulgar turist yoğunluğu üzerine Bulgarca afiş hazırlandı. Bu sayede Edirne’de taksi ile yolculuk yapan Bulgar turistler de kendi dilinden bu konuda bilgi sahibi olabilecek.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin ile birlikte kentteki taksi duraklarını dolaşan Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) Başkanı Şahide Ağaoğlu ve dernek üyeleri 5 dilde hazırlanan broşürleri dağıtarak şoförleri bilgilendirdi.

Şiddet mağduru kadınların ulaşım için ilk başvurdukları taksilerin sürücülerine farkındalık eğitimi veriliyor. Taksilere "Şiddeti Frenliyoruz" etiketleri yapıştırılıp 5 dilde hazırlanan bilgilendirici broşür dağıtılıyor.

"Edirne’den Van’a Şiddeti Frenliyoruz" sloganıyla uygulanan proje ile, taksi şoförlerinin şiddete uğramış kadınla karşılaştıklarında bilinçli olması ve yapması gerekenler konusunda farkınladıklarının arttırılması hedefleniyor.

"İkinci etabımızda Bulgarca da dahil oldu"

Türkiye’de üçüncü etabı uygulanan "Şiddeti Frenliyoruz" Projesinin Edirne’de ikinci etabına geçtiklerini söyleyen Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) Başkanı Şahide Ağaoğlu, proje çerçevesinde Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak hazırlanan broşürlere Bulgarca da eklediklerini ifade etti.

Projenin taksi şoförlerine şiddet başvuru ile gelen kadınlara en hızlı şekilde yardımcı olunması amacıyla başlatıldığını aktaran Ağaoğlu, şiddete uğrayan kadınların kendi dillerinde destek alabilmeleri amacıyla hazırlanan broşürlere projenin ikinci etabında Bulgarca dilde hazırlanan broşürü de dahil ettiklerini söyledi.

Edirne bölgesinde geçen dönem yaptıkları çalışmada Bulgar turist yoğunluğunun gündeme geldiğini belirten Ağaoğlu, "Yaptığımız görüşmeler sonucu bu proje çerçevesinde Bulgarca broşürlerimizi de hazırladık. Bu sene 5 dilde broşürümüz var. Tüm duraklara ayrıca bunu belirtiyoruz ve Bulgarca broşürlerimizi paylaşıyoruz" dedi.

"Bu konuda bilgilendirmemiz iyi oldu"

Kadına şiddete karşı olduklarını belirten taksi şoförü Erol Yeşil, "Bizim de bu konuda bilgilendirmemiz iyi oldu. Elimizden geleni yapacağız. Müşterilerimizi bu konuda bilgilendirip broşürleri dağıtacağız" dedi.

Edirne’ne böyle bir proje çalışması yapılmasının güzel olduğunu söyleyen Taksi şoförü Hasan Kızıl, "Kentte Bulgar turist yoğunluğunun fazla olmasından dolayı Bulgarca afiş de olması çok iyi olmuş. Bu hazırlanan broşürle gelen müşteriye Bulgarca da anlatma imkanımız olacak" dedi.