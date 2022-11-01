Konya’nın Beyşehir ilçesinde kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi Fatma Koç, suçun ’meşru müdafaa’ dahilinde olduğu belirlenerek beraat etti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi Fatma Koç, suçun ’meşru müdafaa’ dahilinde olduğu belirlenerek beraat etti.

Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, işsiz olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Mustafa Koç, eve alkollü gelmesi üzerine eşi Fatma Koç (52) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi sonucu Mustafa Koç, çocukları ve eşini darp etti. Çocuklarının sıra dayağına çekildiğini gören Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Mustafa Koç’u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Fatma Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından öldürülen Mustafa Koç’un annesi Güllü ile babası Ferruh Koç, oğulları Mustafa Koç’un alkol bağımlılığının bulunduğunu, eşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek gelinlerinden şikayetçi olmadı. Fatma Koç, hakkında kocası Mustafa Koç’u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Haziran’da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Fatma Koç’tan Mustafa Koç’un babası Ferruh Koç, gelini Fatma Koç’tan şikayetçi olmadığını belirterek, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim, şikayetçi değilim" dedi.

Mahkemede söz verilen Mustafa Koç’un annesi Güllü Koç, Fatma Koç’tan şikayetçi olmadığını ve cezalandırılmasını istemediğini ifade etti.

Fatma Koç ise, son savunmasında olay nedeniyle üzgünüm beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Fatma Koç hakkında ’kasten öldürme’ suçundan kamu davası açıldığını sanığın eylemlerine karşı meşru savunma hakkını kullanılması sırasında sınırın mazur görülebilir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş olduğunu değerlendirerek, beraatine karar verdi. Dava sonrası Fatma Koç ve yakınları sevinç göz yaşı dökerek birbirlerine sarıldı.

"Adalet yerini buldu"

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Fatma Koç’un avukatı Şefika Doğan "Yapılan duruşmamızda karar verildi. Mütalaada her ne kadar meşru müdafaa olmadığı iddia ve mütalaa oluşsa da, sonuç olarak müvekkilimin cezalandırılmasına yer olmadığına dair karar çıktı. Bu karardan hepimiz çok mutluyuz. Başlangıçtan bu yana bu kararın çıkacağına inancımız tamdı. Gerekli savunmalarımızı yaptık. En güzel şekilde de sonucu aldık. Fatma hanımı sevenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Fatma Koç ise, avukatlarım, savcılar ve hakimler sayesinde ceza almadım. Onlara bin kere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Adalet yerini buldu" diye konuştu.