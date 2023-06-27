Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde dağın ortasındaki 40 ayrı noktadan dökülen buz gibi suyun oluşturduğu Tomara Şelalesi yazın sıcağından kurtulmak isteyenlerin vazgeçilmez durağı oldu.

Doğal güzellikleri ve serin sularıyla bir doğa harikası olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, doğaseverlerin ve ziyaretçilerin büyüleyici bir doğal manzara deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Dağın ortasındaki 40 ayrı noktadan yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen süt rengindeki köpük köpük berrak suyu, oluşturduğu hırçın deresinde kuş cıvıltıları içinde suyun seremonisinin dinlendiği mekan yazın sıcak havasından kaçıp kurtulmak, serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Gümüşhane’nin en gözde turistik noktalarından birisi olan Tomara Şelalesi, piknik alanları, cam seyir terası, çocuklar için oyun parkından lokantasına kadar eksiksiz hizmet sunulan alanda ziyaretçiler şelaleden çıkan berrak sularda serinleyip doğanın tadını çıkarıyor.

Buz gibi akan suyunun oluşturduğu vadide binlerce yıldır gürül gürül çağlayan ve ziyaretçilerine huzur dolu bir kaçış sunan, unutulmaz anılar biriktirmelerini sağlayan Tomara Şelalesi yurdun dört bir yanından misafirlerini ağırlamaya başladı.

9 günlük bayram tatili ve havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşanan Tomara Şelalesi, Türkiye’de turizm otoriteleri tarafından ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden birisi olarak biliniyor.

Gümüşhane il merkezine 109, Şiran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan şelalede bu yılki ziyaretçi hedefi 200 bin olarak belirlenirken hem karne tatili hem de bayram tatilinin başlamasıyla bölgeye ziyaretçiler adeta akın etti.

“Adeta çölde bir vaha gibi suyun serinliğini hissediyoruz”

Eskişehir’den Gümüşhane’ye gelen ve suyun eşsiz seremonisini dinlemek için Tomara Şelalesi Tabiat Parkına giden Osman Nebioğlu, “Gümüşhane’ye gelen, geçen, yolu düşen herkesin gelmesi, görmesi gereken bir doğa harikası bir yerdeyiz. Suyun varlığının, sesinin, güzelliğinin, ahenginin, anlam ve mana kazandığı Tomara Şelalesi gezilip görülmesi gereken bir yer. Yazın sıcağında bu vadiye girdiğimiz zaman adeta çölde bir vaha gibi suyun serinliğini hissediyoruz. Gerçekten çok farklı, değişik güzelliklere şahitlik ediyoruz burada” diye konuştu.

Ankara’dan gelen Filiz Ayhan da “Çok seviyoruz burada olmayı. Doğal güzelliği olarak çok güzel bir yer. Çocuklarımız da görsün, öğrensin hem memleketimizi görsün hem de bu doğal güzelliği yaşasın diye buradayız” dedi.

Ömer Eymen Ayhan ise “Çok güzel yerler var burada. Kardeşlerim ve kuzenlerimle eğlenmek için buraya geldik. Tomara Şelalesi çok güzel bir yer. Çok soğuk suyu var. Sıcaktan bunalırken burada serin havada keyif yapıyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben böyle bir yer hayatımda görmedim”

Trabzon’dan gelen Serdar Davulcu da “Yaklaşık 1,5 saatte buraya vardık. Çoğu yeri gezdim ama ben böyle bir yer hayatımda görmedim. Harika bir tabiat, harika bir manzara var. Herkesin gelmesini isterim” diye konuştu.

İşletmeci Zeynep Kara ise “Yeni sezona yağışlar ve soğuk hava nedeniyle biraz geç başladık. Havaların ısınmasıyla birlikte misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bir ailenin gelip gününü dolu dolu yaşayacağı, çocuklarıyla güzel vakit geçireceği ortama sahip tesisimiz. Restoranımızda kahvaltıdan akşam yemeğine, çocuk oyun parkımız ve yürüyüş yolumuzla enfes bir şelale gezintisine sahibiz. Gelen misafirlerimizi çok iyi ağırlamak ve Gümüşhane’nin misafirperverliğini göstermeye gayret ediyoruz. Bizim gurbetçi ziyaretçimiz çok. Hedefimiz bu yıl 200 bin ziyaretçi bekliyoruz” diye konuştu.