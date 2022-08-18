Elazığ’da sıcak havadan bunalan bir grup vatandaş, Keban Barajı ortasına masa sandalye atıp oturdu. Pertek Kalesi manzarası eşliğinde keyif yapan ve serinleyen gurubu görenler şaşırdı.

Elazığ’da sıcak havadan bunalan bir grup vatandaş, Keban Barajı ortasına masa sandalye atıp oturdu. Pertek Kalesi manzarası eşliğinde keyif yapan ve serinleyen gurubu görenler şaşırdı.

Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları serinlemek için farklı yollara yöneltiyor. Sıcak havadan bunalan ve serinlemeye isteyen bir arkadaş grubu, farklı bir yöntem seçti. Elazığ- Pertek arasında bulunan Keban Baraj Gölü ortasına giden arkadaş grubu, su üzerine sandalye ve masa atarak oturdu. Pertek Kalesi manzarasına karşı hem serinleyen hem de keyif yapanları gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.