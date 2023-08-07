Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde sıcakta bunalan vatandaşlar, serinlemek için Tağar Çayı’na akın ediyor.

Meteorolojinin uyarıları sonrası sıcak hava Çemişgezek ilçesinde etkili oluyor. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği ilçede sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu Tağar Çayı’nda alıyor. İlçe merkezinde akan Tağar Çayı’nın muhtelif yerlerinde oluşan doğal göletlere akın eden vatandaşlar, ailesiyle hem piknik yapıyor, hem de yüzerek kıyı illerini aratmayacak derecede tatil imkanı buluyor.

Tatil beldelerini aratmayan bir ilçede yaşadıklarını aktaran 7 yaşındaki Abdullah Atlas Bayuk, "Buraya serinlemeye geldik, yaz sıcaklarında burası güzel oluyor. Burada serinleyip, yüzmeyi de öğreniyoruz. Arkadaşlarım da var, onlarla birlikte yüzüyoruz, oynuyoruz. Kumlarda oynuyoruz. Bir de böyle sıcak havalarda suya girince daha güzel oluyor, bazen üşüyoruz. Burayı ben seviyorum, iyi geliyor" dedi.

Yaz tatillerini fırsat buldukça memleketi Çemişgezek’te geçirdiğini belirten Muammer Güngör Erdoğan "Hiç deniz kenarlarında yer aramaya gerek yok, gelin memlekete şu güzelliği, şu zenginliği doyasıya yaşayın. Memleket güzel, memleket sadece batıdan, Akdeniz’den ibaret değil, gelin doğuya güzellikleri beraber yaşayalım" ifadelerini kullandı.