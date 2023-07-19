Kütahya’nın Ilıca Kaplıcaları’ndaki termal havuzlar, serinlemek ve yüzmek isteyen vatandaşların sıcaklardan korunma yeri haline geldi.

Kütahya’da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soluğu Ilıca Harlek’in havuzların alıyor. Şifalı kaplıca suyu, doğası ve çam ağaçları ile ünlü Ilıca, mevsimin en hareketli günlerini yaşıyor.

Otel Müdür Yardımcısı Adnan Toplamaoğlu, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Havalar sıcak. Sıcaktan bunalan vatandaşlar adeta termal havuzlara koşuyor. Vatandaşlar burada hem serinliyor, hem de kaplıca suyundan istifade ediyor. Termal sular, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere onlarca rahatsızlığın şifa kaynağı. Biz de halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise hem eğlenip, hem de serinlemenin tadını çıkartıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini yeniledi. Buna göre, Kütahya genelinde bugün ve önümüzdeki 4 gün boyunca 35 derece ve üzeri sıcaklıkların görüleceği, bazı merkezlerde hava sıcaklıklarının 37 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.